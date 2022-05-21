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Фильмы "Дорога в Эдем" и "Аламан" будут бороться за призы МКФ в Чувашии

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- Анастасия Карелина
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Фильмы "Дорога в Эдем" и "Аламан" включены в конкурсные программы XV Чебоксарского международного кинофестиваля (CHIFF 2022). Об этом организаторы МКФ сообщили на своем официальном сайте.

Юбилейный смотр, посвященный этническому и региональному кино, состоится в столице Чувашии. Фестиваль пройдет со 2 по 7 июня.

Вниманию жюри и зрителей по традиции будут представлены две конкурсные программы. Это конкурс игрового кино, а также этнического и регионального. Фильмы, созданные кыргызскими кинематографистами, были отобраны в обе программы.

В конкурсе игрового кино примет участие художественный фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Дорога в Эдем", снятая в 2020 году. В это программе за награды также будут бороться несколько российских лент, фильмы из Бельгии, Сербии, Казахстана, фильм совместного производства Индии и Франции, и картина, снятая кинематографистами Косово, Швейцарии, Албании и Северной Македонии.

А вот документальный фильм "Аламан" 2022 года, снятый Ильгиз-Шернияз Турсунбек уулу и Соронбеком Тургунмаматовым включен в конкурс этнического и регионального кино. В этой программе заявлены также ленты из России, Азербайджана, Армении, Ирана, Индии и картина совместного производства Индии и Италии.


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URL: https://www.vb.kg/418249
Теги:
кино, Россия, фестиваль
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