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"Кактус" подливает масла в огонь. Теперь в части отношений КР и РФ

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- Анвар Ажиев
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Журналисты сайта "Кактус.медиа", привыкшие "радовать" свою аудиторию откровенно желтыми новостями, вроде истории о сексе кыргызстанца с козой, в очередной раз продемонстрировали искусство информационных манипуляций.

На днях на сайте "Комсомольской правды" вышел материал под названием "Безопасность Киргизии – в руках лоббиста американских интересов?".

Бессодержательная по сути статья, построенная только на домыслах автора, вероятно, заказная. Причем заказчик, скорее всего, из Кыргызстана: кто-то из местных политиков решил попугать правящую элиту якобы недовольством Кремля по поводу многовекторной политики республики.

"Заказуха" получилась низкопробной: ни фактуры, ни весомых мнений. И пустышку в принципе проигнорировали бы, если бы не "Кактус", выловивший сей опус на просторах интернета и решивший затеять дискуссию на основе тезисов, изложенных в материале. Дескать, кому это нужно? Правда ли, что Россия нами недовольна? И прочее в таком же духе.

Надо отдать должное экспертам: они достаточно трезво оценили "шедевр", опубликованный в "Комсомолке". Политолог Кубат Султанбеков сказал, что публикация статьи в иностранном СМИ не доказательство достоверности изложенных данных. А Алмаз Тажыбай назвал материал "внутренним заказом на Ташиева", а "КП" -"желтым изданием", обозначив тем самым уровень доверия к нему.

Угрозу в статье увидел только бывший директор фонда "Сорос" в Кыргызстане Медет Тюлегенов, посчитавший, что это "сигнал со стороны официальных кругов Москвы в нашу сторону", и делающий упор на то, что россияне пытаются как-то ущемлять независимость КР. Кроме того, он в очередной раз озвучил столь любимую оппозиционерами-западниками идею про тандем (Жапаров и Ташиев. – Авт.), в который хотят "вбить клин". Тем самым Тюлегенов намекнул на возможные будущие разногласия между главой государства и председателем ГКНБ.

Ради высказывания бывшего (если такие вообще бывают) соросовца, видимо, и создавался материал. Во всяком случае, такой вывод напрашивается после прочтения комментариев под статьей: общее их настроение – антироссийское. Как раз такое, какое в последнее время апологеты западных ценностей и обслуживающие их СМИ стремятся создавать у общественности в странах, связанных с РФ исторически и стратегически.


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URL: https://www.vb.kg/418253
Теги:
Камчыбек Ташиев, Россия, Кыргызстан, СМИ
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