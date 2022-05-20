Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с Баркатом Фазалом

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с дипломатическим представителем Организации Ага Хана по развитию (АКДН) Баркатом Фазалом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Организацией Ага Хана по развитию. В частности, улучшение жизни жителей горных регионов Кыргызстана и важность расширения взаимодействия для сохранения горных экосистем.

Министр иностранных дел отметил, что КР уделяет особое внимание вопросам климата и экологии и рассчитывает на международную поддержку в решении этих приоритетных для страны вопросов.

Кулубаев отметил, что деятельность Университета Центральной Азии предоставляет широкие возможности для нашей молодежи получить качественное образование.

Пользуясь случаем, Ж. Кулубаев выразил благодарность за оказываемую гуманитарную помощь этническим кыргызам на Большом Памире в Афганистане, подчеркнув важность продолжения сотрудничества по данному вопросу.

Представитель АКДН Б. Фазал подтвердил готовность продолжить реализацию проектов в Кыргызстане, а также расширять сотрудничество по обозначенным вопросам министром иностранных дел.