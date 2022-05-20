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В Сокулуке задержана подозреваемая в создании финансовой пирамиды

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе задержана женщина по подозрению в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в начале апреля текущего года в органы внутренних дел Сокулкского района с коллективным заявлением обратились несколько жителей, которые просили принять меры в отношении женщины по имени "Сонбубу". Женщина через мессенджер "Вотсап" создала группы под предлогом сетевого маркетинга "Алмаз-Авто", "Алмаз", "Продукты", где получив определённую сумму денег до сегодняшнего дня не возвращает.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 221(Организация финансовых пирамид) УК КР. В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана и водворена в изолятор временного содержания А.К., 1971 года рождения.

По предварительной версии следствия женщина создав различные группы в мессенджере "ВОТСАП" путем привлечения граждан брала у них денежные средства, при этом утверждала о том, что граждане, зарегистрировавшиеся в данных группах, также заплативших денежные средства смогут получить денежные средства до 1200 долларов США в зависимости сколько людей они могут привлечь в данные созданные группы.

В настоящее время по указанному факту обратились уже 13 граждан с заявлением в органы внутренних дел.

ОВД Сокулукского района просит пострадавших от рук гражданки обращаться по следующим номерам телефонов: деж.часть 0312 60 75 67, 03134 5 33 80, 0509 098008, 0704 04 40 15 или 102


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URL: https://www.vb.kg/418266
Теги:
задержание, мошенничество, Сокулукский район, финансовая пирамида
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