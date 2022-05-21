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В Чон-Алае прошли учения по приему беженцев

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- Назгуль Абдыразакова
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20 мая на территории Чон-Алайского района Ошской области прошли специальные учения государственной системы гражданской защиты под руководством заместителя министра ЧС КР полковника Урматбека Шамырканова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, специальные учения проводятся в два этапа с последовательной отработкой вопросов по выполнению мероприятий по подготовке приема, размещения и всестороннего обеспечения беженцев на территории КР.

Данные учения проводятся, в целях проверки готовности территориальных подсистем Государственной системы Гражданской защиты Кыргызской Республики к действиям по приему беженцев, при тесном взаимодействии и поддержке Агенства ООН по делам беженцов (УВКБ ООН).

В рамках учения на месте отработаны практические мероприятия по разворачиванию пункта приема беженцев в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района, а также их приема, оформления, размещения и оказания комплексной гуманитарной помощи.

В учении приняли участие представители Министерства труда, соцобеспечения и миграции КР, Министерства энергетики и промышленности КР, Министерства цифрового развития КР, Министерства здравоохранения КР

и других государственных органов, а также представители агентств ООН в Кыргызстане, Национального общества Красного Полумесяца Кыргызской Республики и других профильных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/418272
Теги:
МЧС, Чон-Алайский район, учения, беженцы
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