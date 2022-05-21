Кыргызстан намерен вывести на новый уровень сотрудничество с Южной Кореей

Кыргызстан намерен вывести на новый уровень сотрудничество в области трудовой миграции с Южной Кореей. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с президентом Службы развития человеческих ресурсов Южной Кореи У Су Бонгом, генеральным директором службы развития человеческих ресурсов Южной Кореи Пак Дон Джуном, директором службы развития человеческих ресурсов Южной Кореии Ан Хун Мином. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцтруда.

"На основании реализации указа президента "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", наше министерство предпринимает активные меры для создания условий для трудовых мигрантов из Кыргызстана для работы в ведущих странах мира.

С начала нашего сотрудничества с Южной Кореей Кыргызстану было выделено 5000 квот. На этот год мы планируем отправить на сельскохозяйственные работы в Великобританию 1000 кыргызстанцев. Также подписан договор с Германией. Мы рассчитываем, что ваш приезд даст мощный импульс для расширения сотрудничества с Южной Кореей, и мы сможем подписать новые договоры для получения трудовых квот в вашу страну", сказал министр.