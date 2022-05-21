Выявлена контрабанда мобильных устройств из ОАЭ в Кыргызстан

ГКНБ выявлена и пресечена деятельность преступной группы, ориентирующейся на контрабанде сотовых телефонов, действующей под покровительством отдельных должностных лиц ГТС при МФ КР, тем самым нанося колоссальный материальный ущерб бюджету страны.

По полученным данным отдельные предприниматели из числа граждан Кыргызстана в целях незаконного извлечения материальных благ, в сговоре с отдельными представителями Государственной таможенной службы при министерстве финансов организовали устойчивый канал по организации контрабанды дорогостоящих мобильных устройств и аксессуаров из ОАЭ в Кыргызстан.

19 мая в зону действия таможенного контроля МТО "Манас", прибыл грузовой самолет, в котором был груз в виде мобильных устройств размере 5759 принадлежащий ОсОО "SIVAS TRADE", которые по заранее обговоренной схеме с сотрудниками ГТС при МФ КР пытались перевести данный груз на двух автомашинах контрабандным путем, не заполняя соответствующих грузсопроводительных документов.

В связи с чем, сотрудниками ГКНБ КР и ГУБК ГТС были остановлены вышеуказанные машины и был осуществлен досмотр имеющегося груза.

В ходе осмотра грузовых отсеков вышеуказанных автотранспортных средств было выявлено - 5567 штук дорогостоящих телефонов, 127 штук наушников и 64 штук часов. На имеющийся товар не было соответствующих грузосопроводительных документов, тем самым данный груз вывозился контрабандным путем.

ОсОО "SIVAS TRADE" не заполнив и не уплатив таможенную пошлину и НДС получили печать "Выпуск разрешен" от уполномоченного сотрудника ГТС при МФ КР Абдраева Н.К., который является старшим инспектором в МТО "Манас".

По данному факту материалы переданы в ГСУ ГКНБ для проведения соответствующих следственных мероприятий.