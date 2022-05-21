В Сокулукском районе выделят участок для завода по переработке молока

В Сокулукском районе Чуйской области будет выделен участок общей площадью 16,3 гектаров богарной пашни под строительство завода по переработке молока и логистического центра. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров.

Согласно решению, земельный участок, расположенный на территории Жаңы-Жерского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области, будет переведен из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения".

Как подчеркнул председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, в стране создаются все необходимые условия для ведения бизнеса.

"Вместе с тем необходимо законодательно предусмотреть механизм по контролю за целевым использованием предоставляемых земель. В случае нецелевого использования земельные участки, предоставленные ранее для строительства промышленных объектов, должны быть без проволочек возвращены в государственную собственность", - подчеркнул он.

Особое внимание глава кабмина обратил на важность проверки кредитных и финансовых возможностях, налоговой отчётности субъектов экономической деятельности, намеревающихся реализовывать различные проекты, в том числе по строительству фабрик и заводов.