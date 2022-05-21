Эксперт рассказал о перспективах и рисках открытия казино в Кыргызстане

Парламент Кыргызстана неделю назад одобрил в первом чтении законопроект о строительстве игорно-развлекательных комплексов, где иностранцы могут поиграть в азартные игры.

Политолог Марс Сариев в интервью нашей редакции рассказал о перспективах и рисках открытия казино в Кыргызстане. Как считает он, плюсов больше, чем минусов, но только при одном условии – очень строгий контроль со стороны государства.

По его словам, сейчас, когда весь мир, в том числе Кыргызстан, находятся в кризисном состоянии, игорные заведения позволят пополнить казну государства и доходы кыргызстанцев.

"Такие европейские государства как Монако практически полностью формируют свой бюджет из дохода от игорных заведений. США открыли Лас-Вегас, Непал, даже мусульманская страна Малайзия открыла казино для иностранцев. И Кыргызстан тоже должен превратиться в туристический хаб, иного пути нет. Здесь совершенно поразительные климатические условия, пейзажи. Представлены несколько климатических зон – от субтропического до арктического – поднимаясь в горы, из субтропиков можно попасть в другую климатическую зону, вплоть до арктического" - говорит эксперт.

Он отметил, что однако в связи пандемией и кризисом многие отели на Иссык-Куле пустуют, тогда как в этой области можно широко представить игорный бизнес для граждан Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и Европы.

В условиях кризиса это будет очень хорошей подпиткой для экономики Кыргызстана и для кыргызстанцев, которые откроют свои частные отели и места питания, уверен Марс Сариев.

"Но есть и риски. Будут попытки нарушить закон, мафия может попытаться нелегально задействовать игорные заведения, способствовать тому, чтобы кыргызстанцы попадали на игры. Поэтому со стороны государства нужен очень жесткий, строгий контроль. Если будут зафиксированы нарушения, то необходимо выписывать громадные штрафы и моментально закрывать казино. Казино должно быть открыто только для иностранцев. При выполнении этих условий казино будет приносить доходы стране и нашим гражданам" - резюмировал эксперт.