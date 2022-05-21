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Совет судей КР опровергает информацию о задержание судьи

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- Жан Алиев
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Пресс-служба Совета судей сделала официальное заявление. В нем говорится, что вчера, 20 мая, Генеральная прокуратура КР распространила информацию о задержании судьи. В этой связи Совет судей, руководствуясь требованиями Конституции и Закона КР "Об органах судейского самоуправления", намерен сделать официальное заявление о том, что информация о задержании судьи не достоверна, поскольку в действительности никакого задержания не было.

Одновременно Совет судей хотел бы предостеречь надзорный орган от публикации непроверенной и недостоверной информации.


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URL: https://www.vb.kg/418282
Теги:
Генеральная прокуратура, Совет по отбору судей, суд
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