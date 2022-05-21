Совет судей КР опровергает информацию о задержание судьи

Пресс-служба Совета судей сделала официальное заявление. В нем говорится, что вчера, 20 мая, Генеральная прокуратура КР распространила информацию о задержании судьи. В этой связи Совет судей, руководствуясь требованиями Конституции и Закона КР "Об органах судейского самоуправления", намерен сделать официальное заявление о том, что информация о задержании судьи не достоверна, поскольку в действительности никакого задержания не было.

Одновременно Совет судей хотел бы предостеречь надзорный орган от публикации непроверенной и недостоверной информации.