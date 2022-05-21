Для УИС Кыргызстана подготовлена группа специалистов особого профиля

Учебный центр Службы исполнения наказаний, расположенный в Бишкеке, в торжественной обстановке вручил сертификаты прохождения специальных курсов уникальной партии знатоков человеческих душ. Теперь им предстоит вплотную взаимодействовать как с персоналом учреждений СИН, так и спецконтингентом, где многие являются апологетами уголовной субкультуры, приверженцами так называемых "воровских понятий", проще говоря, достаточно специфическим составом, зачастую настроенным крайне отрицательно к правилам пенитенциарной сферы.

Тренинги для психологов и социальных работников СИН, проводившихся с 4 марта по 20 мая сего года, в том числе дистанционно, были организованы согласно приказа СИН от 25 февраля 2022 года "Об организации учебной группы". Плюс Учебным центром СИН была составлена программа курса повышения квалификации в объеме 72 часов.

На церемонии вручения сертификатов слушателям трёхмесячного курса по основам практической психологии и обеспечения социально-психологической службы СИН выступил Николас Мэзик, официальный представитель Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, организации, тесно сотрудничающей с СИН с 2009 года с целью глобального реформирования пенитенциарной системы нашей страны и улучшения всех параметров в данной сфере.

"Пенитенциарная психология является одним из основных направлений для эффективной работы с персоналом исправительных учреждений и осужденными. Они играют огромную роль в процессе адаптации, реабилитации и дальнейшей ресоцализации осужденных лиц", - резюмировал Николас Мэзик.

Присутствовавшие на церемонии руководители СИН отметили высокий уровень взаимодействия ведомства с ОБСЕ. А начальник Департамента охраны и конвоирования СИН, полковник Улан Бердикожоев вручил памятную медаль господину Мэзику.