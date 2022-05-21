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Румен Радев поздравил Садыра Жапарова с 30-летием установления дипотношений

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- Жан Алиев
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Президент Республика Болгария Румен Радев поздравил президента Садыра Жапарова по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Болгария и Кыргызской Республикой.

"В этот торжественный день мне приятно передать пожелания процветания кыргызскому народу и взаимовыгодного развития связей между нашими народами и странами. Желая Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокоответственной деятельности, примите уверения в моем самом выс? ?ком уважении", - говорится в поздравительном послании Румена Радева.


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URL: https://www.vb.kg/418285
Теги:
Болгария, президент, Кыргызстан
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