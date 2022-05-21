Румен Радев поздравил Садыра Жапарова с 30-летием установления дипотношений

Президент Республика Болгария Румен Радев поздравил президента Садыра Жапарова по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Болгария и Кыргызской Республикой.

"В этот торжественный день мне приятно передать пожелания процветания кыргызскому народу и взаимовыгодного развития связей между нашими народами и странами. Желая Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокоответственной деятельности, примите уверения в моем самом выс? ?ком уважении", - говорится в поздравительном послании Румена Радева.