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В Маевке состоялось открытие запуска производственного завода "Маткасымов"

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- Жан Алиев
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Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев принял участие в открытии официального запуска производственного завода "Маткасымов" в селе Маевка.

Приветствуя участников мероприятия, министр Данияр Амангельдиев отметил об истории становления и развития отечественного завода, являющегося ярким примером для многих предприятий.

По его словам, эволюционное развитие завода начиналось с производства антенн, которые в достаточно короткие сроки, оказались почти в каждом доме кыргызстанцев. Производство попало в период полномасштабного перехода к цифровизации населения, тем самым, удалось обеспечить запрос общества к новым антеннам.

На сегодня завод путем совершенствования технологии выпускает порядка 60 видов продукции.

Министр особо отметил, что в период пандемии, связанной с распространением вирусной инфекции COVID-19, компания обеспечила внутренний рынок средствами индивидуальной защиты. Данное свидетельствует о том, что компания постоянно находится в поиске новых решений и оперативно реагирует на запросы рынка.

Кроме того, компания, устойчиво развиваясь, не только создает рабочие места, но и создает дополнительные рабочие места, что немаловажно, в нынешних кризисных условиях экономики.

Данияр Амангельдиев также обозначил, что экономическая политика сегодня направлена на решение стратегических задач:

  1. это быстрая реализация антикризисных мер для восстановления экономики от воздействия пандемии COVID-19 и нового кризиса, вызванной впоследствии российско-украинских событий;
  2. вторая задача рассчитана на запуске реформ, основной целью которых является ускоренный экономический рост путем привлечения иностранных инвестиций, а также стимулирования внутренних резервов.

"Мы понимаем, что для обеспечения экономического роста мы должны создать максимально благоприятную среду для ведения бизнеса и увеличить объемы внутреннего производства, безусловно, это положительно повлияет и на экономическую безопасность страны. Мы продолжим работать в этом направлении и оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, в особенности производственным и экспорт ориентированным предприятиям", - подчеркнул министр.

В завершение, министр пожелал компании дальнейшего технологического роста, плодотворных лет развития и надежных партнеров, которые будут идти в одном направлении, способствуя достижению намеченных целей и реализации идей.

ОсОО "Маткасымов" - это отечественная производственная компания, с общей площадью 2,000 кв.м. построен в 2018-2019 гг. На производственных площадях были размещены гидравлические, сегментные листогибочные станки, лазерный станок, прессы и цилиндры гидравлические, сушильные печи, цеха сварки, штамповки, покраски готовой продукции. Данные средства были финансированы за счет средств учредителя.

В 2022 года компания реализовало строительство нового производственного цеха с общей площадью 5,000 кв.м для производства профильных труб и других видов хозяйственно-бытовых товаров.

Первый завод в с. Нижняя Ала-Арча - производит антенны, газовые щиты, эко-уны, гладильные доски, мангалы, лазерная резка металла.

На втором заводе в с. Маевка производится полный цикл работы с металлом, трубопрокатная линия, линия трех этапной покрасочной линии, штамповочный цех, производство вешалок и сушилок, более 100 разных позиций товаров из металла и текстиля.

На новом заводе также в с. Маевка будет производиться полный цикл работы с автоматической линией покраски, трубопрокатом и штамповочным цехом. Общая производственная площадь 2,5 га. Строительство завода велось на протяжении 8 месяцев, созданием более 150 рабочих мест. Мощность завода будет составлять 10 млн. товаров в год.


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URL: https://www.vb.kg/418294
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, экономика
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