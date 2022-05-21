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ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах мира

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- Жан Алиев
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Об увеличении числа заболевших в мире сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным, на сегодняшний день подтверждены 80 случаев заражения, около 50 расследуются. Отмечается, что по мере расширения эпиднадзора возможны сообщения о новых случаях заболевания.

В ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах. В настоящее время организация работает над тем, чтобы выявить причины вспышек и возможную степень распространения заболевания. Оспа распространяется "при тесном контакте", в связи с чем наибольшему риску подвержены те, кто тесно контактирующие с инфицированными.

В мае 2022 года в Австралии, США и Испании, Португалии, Италии и другие европейских странах зафиксировали ряд случае заражения оспой обезьян. Также стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки.


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URL: https://www.vb.kg/418299
Теги:
ВОЗ, мировые новости, в мире
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