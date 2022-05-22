В Австрии отметили 77-ую годовщину освобождения концлагеря "Маутхаузен"

Посольство Кыргызстана в Австрии приняло участие в официальной траурной церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения концентрационного лагеря "Маутхаузен"".

На территории бывшего концентрационного лагеря "Маутхаузен" в Австрии состоялась официальная траурная церемония по случаю 77-й годовщины его освобождения.

Многотысячное памятное шествие от кыргызской стороны возглавил посол Кыргызстана в Австрии Толенды Макеев. От имени посольства венки были возложены у центрального монумента концентрационного лагеря и мемориальной доски в честь воинов – кыргызстанцев, павших на территории Австрии. При этом организаторы траурной церемонии приветствовали представителей Кыргызстана на немецком и кыргызском языках.

В начале официальной траурной церемонии на большом экране в виртуальном формате молодежью из разных стран на многих языках мира была зачитана клятва узников Маутхаузена. Памятное шествие сопровождалось также показом видеороликов о трагических событиях в концентрационном лагере "Маутхаузен" в годы Второй мировой войны, что придал особый эмоциональный фон всему мероприятию.

В официальной траурной церемонии приняли участие родственники выживших узников бывшего концлагеря, многочисленные делегации зарубежных стран, главы и сотрудники дипломатических миссий в Австрии, ветераны и представители общественных организаций. В рамках данного мероприятия венки возложили около 130 делегаций. Церемония транслировалась в прямом эфире на австрийском канале ORF III, а также на официальной странице Комитета Маутхаузена Австрии.

Концлагерь Маутхаузен был построен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к фашистской Германии и освобожден 5 мая 1045 года. По официальным данным, с 1938 по 1945 годы в заключении в Маутхаузене находились 200 000 человек. Погибло около 90 тысяч человек более чем из 70 стран, из них 32180 - советские солдаты. На сегодняшний день установлены имена 81 тысячи погибших.