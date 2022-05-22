В Узбекистане пациентов поликлиник начнут лечить лекарственными растениями

В государственных медицинских учреждениях, в частности в каждой поликлинике, будут созданы кабинеты народной медицины и фитобары. В них посетителей станут лечить при помощи лекарственных растений. Об этом сообщает Nur.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении", говорится в материале. Документ подписан 20 мая и опубликован УзА.

Министерству здравоохранения предписано принять меры по поэтапному включению с 1 июня 2022 года в стандарты и протоколы оказания медицинской помощи лекарственных растений, эффективность которых доказана. Пересматривать эти протоколы Минздрав будет каждые полгода, внося в них новые препараты.

Во всех государственных медицинских образовательных учреждениях появятся кафедры, посвященные лекарственным растениям и народной медицине. Предложение по их созданию Минздрав должен внести в трехмесячный срок.

Врачи пройдут переподготовку и специализацию на лечении посредством лекарственных растений и по методам народной медицины. При подготовке терапевтов, врачей общей практики и семейных врачей методам народной медицины будет уделяться особое внимание.

В Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Ташкентской медицинской академии появится лечебное отделение на 40 койко-мест, а в регионах будут открыты филиалы центра.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года для широкой пропаганды народной медицины Минздрав начнет проводить конкурс "Знатоки науки Ибн Сино".