Караван "Ишкер Айымдар - Айылдан Ааламга" проходит в северных регионах КР

В городах Нарын, Каракол и Балыкчи прошли семинары в рамках информационного каравана "Ишкер Айымдар - Айылдан Ааламга", с участием более 300 женщин.

Организаторами выступили: Министерство экономики и коммерции в партнерстве с общественным объединением Женский Форум "Курак" при поддержке проекта ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемый Правительством Финляндии, программы ЕБРР в КР "Женщины в Бизнесе", We-Fi и Правительства Швейцарии, инвестиционного бизнес-акселератор в Кыргызстане Accelerate Prosperity, в рамках проекта AP Asia Европейского Союза и Фонда Ага Хана, USAID, офиса Всемирного Банка в КР, Региональной программы "Повестка женского предпринимательства".

Серия семинаров, направлена на поддержание и продвижение в Кыргызстане женского предпринимательства, повышение потенциала женщин в регионах, в рамках Программы по поддержке и развитию женского предпринимательства в КР на 2022-2026 годы.

В рамках семинаров прошли презентации о вышеназванной госпрограмме, механизмах для ее реализации и поддержке со стороны государства, а также выступления специалистов и экспертов в области развитии бизнеса, увеличении прибыли и финансовой грамотности.

Также данный Караван продолжит свой путь в городах: Токмок- 23 мая; Кара-Балта-24 мая, Кант и Талас-26 мая.

Ранее, аналогичный караван прошел по югу Кыргызстана в городах и районных центрах Ош, Джалал-Абад, Баткен, Алай, Чон-Алай в марте этого года с участием в мероприятиях более 800 женщин.