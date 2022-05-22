Киноиндустрии Кыргызстана окажут господдержку

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики".

В целях дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы государственной поддержки данной отрасли, внедрения в стране эффективных механизмов кинопроизводства на основе мирового опыта, а также создания современной инфраструктуры киноиндустрии, учитывая значение киноискусства в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения, постановляется:

Признать одной из важнейших задач государственной политики в сфере культуры поддержку национальной кинематографии.

Определить приоритетными направлениями развития национальной кинематографии:

– финансовое обеспечение производства национальных кинофильмов, сериалов, анимационных фильмов;

– совершенствование системы государственной поддержки национальной кинематографии на основе рыночных принципов, привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов;

– развитие киноиндустрии в качестве отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой;

– создание:

эффективной системы подготовки кадров, повышения квалификации творческих деятелей и технических работников сферы кинематографии;

условий для интеграции национальной кинематографии в мировые кинопроцессы, развития системы кинопроката и продвижения национальных фильмов, сериалов и анимационных фильмов на мировые кинорынки.

Поддержать предложения представителей сферы кинематографии по:

– учреждению и проведению Бишкекского международного кинофестиваля начиная с 2023 года на ежегодной основе;

– учреждению государственной стипендии в целях поддержки студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по направлению "Кинематография";

– функционированию кинокомиссии в структуре Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики для повышения инвестиционной привлекательности страны;

– подготовке, обучению, повышению квалификации кадров и обмену опытом между кинематографистами из стран с развитой киноиндустрией;

– созданию благоприятных экономических условий для динамичного развития сферы кинематографии.

Считать целесообразным создание:

– государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики (далее – государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал");

– Фонда кино.

Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики подготовить и внести в Кабинет Министров Кыргызской Республики:

– в месячный срок:

проекты положений о Фонде кино, о государственном учреждении "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

согласованные с Министерством финансов Кыргызской Республики проекты структуры, штатной численности и условий оплаты труда сотрудников государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонда кино;

– в двухмесячный срок предложения по модернизации материально-технической базы и улучшению инфраструктуры государственных учреждений кинематографии в соответствии с международными стандартами;

– в трехмесячный срок:

проект государственной программы дальнейшего развития производства национальных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов с определением дополнительных источников финансирования;

порядок производства национальных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики";

предложения по актуализации нормативных правовых актов с учетом интеграции национальной кинематографии в мировые кинопроцессы.

Министерству финансов Кыргызской Республики:

– предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год и последующие годы финансирование государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал";

– обеспечить исполнение в полной мере Закона Кыргызской Республики "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" в части финансирования.

Кабинету министров в установленном порядке в двухмесячный срок:

– решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа;

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

Управлению делами президента в двухмесячный срок в установленном порядке решить организационные, материально-технические и иные вопросы обеспечения национальной кинематографии, в том числе государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонда кино, вытекающие из настоящего Указа.