Киноиндустрии Кыргызстана окажут господдержку

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики".
В целях дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы государственной поддержки данной отрасли, внедрения в стране эффективных механизмов кинопроизводства на основе мирового опыта, а также создания современной инфраструктуры киноиндустрии, учитывая значение киноискусства в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения, постановляется:
Признать одной из важнейших задач государственной политики в сфере культуры поддержку национальной кинематографии.
Определить приоритетными направлениями развития национальной кинематографии:
– финансовое обеспечение производства национальных кинофильмов, сериалов, анимационных фильмов;
– совершенствование системы государственной поддержки национальной кинематографии на основе рыночных принципов, привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов;
– развитие киноиндустрии в качестве отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой;
– создание:
эффективной системы подготовки кадров, повышения квалификации творческих деятелей и технических работников сферы кинематографии;
условий для интеграции национальной кинематографии в мировые кинопроцессы, развития системы кинопроката и продвижения национальных фильмов, сериалов и анимационных фильмов на мировые кинорынки.
Поддержать предложения представителей сферы кинематографии по:
– учреждению и проведению Бишкекского международного кинофестиваля начиная с 2023 года на ежегодной основе;
– учреждению государственной стипендии в целях поддержки студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по направлению "Кинематография";
– функционированию кинокомиссии в структуре Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики для повышения инвестиционной привлекательности страны;
– подготовке, обучению, повышению квалификации кадров и обмену опытом между кинематографистами из стран с развитой киноиндустрией;
– созданию благоприятных экономических условий для динамичного развития сферы кинематографии.
Считать целесообразным создание:
– государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики (далее – государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал");
– Фонда кино.
Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики подготовить и внести в Кабинет Министров Кыргызской Республики:
– в месячный срок:
проекты положений о Фонде кино, о государственном учреждении "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
согласованные с Министерством финансов Кыргызской Республики проекты структуры, штатной численности и условий оплаты труда сотрудников государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонда кино;
– в двухмесячный срок предложения по модернизации материально-технической базы и улучшению инфраструктуры государственных учреждений кинематографии в соответствии с международными стандартами;
– в трехмесячный срок:
проект государственной программы дальнейшего развития производства национальных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов с определением дополнительных источников финансирования;
порядок производства национальных кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики";
предложения по актуализации нормативных правовых актов с учетом интеграции национальной кинематографии в мировые кинопроцессы.
Министерству финансов Кыргызской Республики:
– предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год и последующие годы финансирование государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал";
– обеспечить исполнение в полной мере Закона Кыргызской Республики "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" в части финансирования.
Кабинету министров в установленном порядке в двухмесячный срок:
– решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа;
– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
Управлению делами президента в двухмесячный срок в установленном порядке решить организационные, материально-технические и иные вопросы обеспечения национальной кинематографии, в том числе государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонда кино, вытекающие из настоящего Указа.