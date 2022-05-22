Кыргызстан и Индонезия обсудили сотрудничество в халал-индустрии

Кыргызстан и Индонезия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в части развития халал-индустрии. ОБ этом сообщает пресс-служба министерства экономики и коммерции.

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в КР господина Сунарио с директором Государственного учреждения "Центр по развитию халал-индустрии" Алмазом Кайырбековым.

В ходе встречи посол отметил, что Центр по развитию халал-индустрии при министерстве экономики и коммерции внес большой вклад для своей страны.

"Кыргызстан уделяет особое внимание в употреблении и использовании в экологически чистой продукции и услуг, а также рассчитывает на международную поддержку в решении этих приоритетных для страны и жителей задач", - подчеркнул посол.

В свою очередь, Алмаз Кайырбеков сообщил, что деятельность Центра предоставляет широкие возможности для улучшения и развития халал-индустрии.

В целом, стороны подтвердили свои намерения о продолжении реализации проектов в Кыргызстане и расширении сотрудничества по обозначенным вопросам.