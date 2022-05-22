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В Боомском ущелье планируется спуск камней

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- Жан Алиев
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что с 23 по 27 мая 2022 года (без учета погодных условий) на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 129 километре Боомского ущелья (3899 км железной дороги), будут производится работы по спуску опасных камней.

Начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 9 до 15 часов часов местного времени.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.


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URL: https://www.vb.kg/418317
Теги:
Кыргыз темир жолу, Боомское ущелье
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