Алымкадыр Бейшеналиев принимает участие в 75-ой Ассамблее здравоохранения

Сегодня, 22 мая, в Женеве (Швейцария) началась Семьдесят пятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, на которой принимают участие делегации из всех государств-членов Всемирной организации здравоохранения, в том числе делегация Кыргызской Республики во главе с министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым.

В рамках данного визита, с целью обсуждения дальнейших шагов по укреплению сотрудничества в области здравоохранения, планируются встречи министр здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с главами делегации ряда государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Повестка дня данной Ассамблеи предусматривает рассмотрение ряда вопросов, касающихся системы здравоохранения, такие как: обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, меры по профилактике неинфекционных заболеваний, обеспечение эффективной защиты для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечение повышения уровня здоровья и благополучия, включая глобальные стратегии и планы действий в области здравоохранения.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом Всемирной организации здравоохранения, принимающим решения. Основными функциями Ассамблеи являются определение направления деятельности Организации, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью Организации, пересмотр и утверждение проекта программного бюджета. Ее ежегодные сессии проводятся в Женеве, Швейцария.