Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.

"Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи (Вашингтона. - Прим. ред.) в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак - совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", - считает политик.

По ее словам, американский народ, который столкнулся с высокой инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеет право знать, во сколько миллиардов долларов ему обойдется помощь Киеву.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.

Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

Источник: РИА новости