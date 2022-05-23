Прогноз погоды с 23 до 26 мая

Кыргызгидромет сообщил прогноз погоды с 23 по 26 мая.
23 мая Ночь 7 … 9 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
24 мая Ночь 10 … 12 °C день 25 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
25 мая Ночь 13 … 15 °C день 30 … 32 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
26 мая Ночь 15 … 17 °C день 30 … 32 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
23 мая Ночь 9 … 11 °C день 21 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
24 мая Ночь 11 … 13 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
25 мая Ночь 13 … 15 °C день 30 … 32 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
26 мая Ночь 16 … 18 °C день 31 … 33 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
23 мая Ночь 7 … 12 °C день 18 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь
24 мая Ночь 9 … 14 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
25 мая Ночь 11 … 16 °C день 27 … 32 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
26 мая Ночь 13 … 18 °C день 27 … 32 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
23 мая Ночь 4 … 6 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
24 мая Ночь 6 … 8 °C день 20 … 22 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
25 мая Ночь 8 … 10 °C день 22 … 24 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
26 мая Ночь 11 … 13 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков