Департамент пробации провел встречу с администрацией Иссык-Кульской области

Состоялась встреча начальника управления учета и мониторинга департамента пробации при Министерстве юстиции Толубая Джакишева с полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области Алтынбеком Сулаймановым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления отношений между департаментом пробации и администрацией Иссык-Кульской области.

Толубай Джакишев в свою очередь выразил благодарность администрации Иссык-Кульской области за вклад в развитие Института пробации и поддержку межрегионального управления по Иссык-Кульской и Нарынской областям департамента пробации.

Для межрегионального управления по Иссык-Кульской и Нарынской областям департамента пробации администрация Иссык-Кульской области предоставила служебные помещения.