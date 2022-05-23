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Департамент пробации провел встречу с администрацией Иссык-Кульской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Состоялась встреча начальника управления учета и мониторинга департамента пробации при Министерстве юстиции Толубая Джакишева с полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области Алтынбеком Сулаймановым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления отношений между департаментом пробации и администрацией Иссык-Кульской области.

Толубай Джакишев в свою очередь выразил благодарность администрации Иссык-Кульской области за вклад в развитие Института пробации и поддержку межрегионального управления по Иссык-Кульской и Нарынской областям департамента пробации.

Для межрегионального управления по Иссык-Кульской и Нарынской областям департамента пробации администрация Иссык-Кульской области предоставила служебные помещения.


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URL: https://www.vb.kg/418338
Теги:
Иссык-Кульская область, Нарынская область, Кыргызстан
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