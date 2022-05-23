За I квартал в Кыргызстане выдали микрокредитов почти на 9 млрд сомов

В I квартале 2022 года микрокредитными организациями республики выдано кредитов на сумму 8,8 миллиарда сомов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечено, что число получателей составило около 152 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 9,8 процента, а объем выданных микрокредитов, напротив, увеличился на 3,4 процента.

Преобладающее число получателей микрокредитов приходилось на Ошскую (около 25 процентов от общего числа получателей) и Джалал-Абадскую (15 процентов) области, а также на город Бишкек (15 процентов).

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ошской области (1,9 миллиарда сомов, или более 21 процента от общего объема выданных микрокредитов), город Бишкек (1,6 миллиарда сомов, или 18 процентов), Чуйской (1,3 миллиарда сомов, или 15 процентов) и Джалал-Абадской (1,2 миллиарда сомов, или 13,5 процента) областей.

Из общего объема микрокредитов, выданных в I квартале текущего года, около 39 процентов заимствовано на потребительские нужды, 31 процент - направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве. Доля микрокредитов, выданных в сферу торговли и общественного питания, составила 12,5 процента, на строительство – 6 процентов.

Уровень возвратности микрокредитов в соответствии с установленными сроками в I квартале текущего года составил 91 процент, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,2 процентных пункта.