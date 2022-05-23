В столице стартовала республиканская олимпиада по финансовой безопасности

С 23 по 25 мая в Бишкеке будет проходить республиканская олимпиада по финансовой безопасности. Об этом сообщают организаторы олимпиады - министерство образования и науки, государственная служба финансовой разведки при министерстве финансов, учебно-методический центр государственной службы финансовой разведки КР.

По их данным, олимпиада будет проводиться для популяризации вопросов финансовой безопасности и направления противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов среди студентов образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызстана.

Целью олимпиады является:

выявление талантливых студентов, имеющие знания, умения, навыки в сфере финансовой безопасности, и представления им дополнительных возможностей для профессионального роста; формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для научно-исследовательской и административной деятельности в областях финансовой безопасности и в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для привлечения в национальную антиотмывочную систему; стимулирование творческого роста, активности и профессиональной мобильности талантливых студентов образовательных организаций высшего образования.

В рамках олимпиады пройдет командный практикум и дискуссионные панели с представителями правоохранительных и государственных органов, частного сектора, где участники Олимпиады смогут задать вопросы практического применения законодательства КР по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В дискуссионной панели примут участие сотрудники органа финансовой разведки, МВД, ГКНБ, представители Национального банка и Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Кроме того, к дискуссии приглашены представители коммерческих банков – Керемет банка, Айыл банка, Оптима банка, и сотрудники платежных организаций.

Участники во время командного практикума попробуют провести финансовое расследование, используя различные инструменты поиска информации по открытым источникам, использования баз данных и других ресурсов для решения кейсов.

Командам, занявшим с первого по третье место будут вручены памятные подарки и кубки.

25 мая состоится итоговое тестирование. Тестирование будет направлено на выявление участников, имеющих самые глубокие познания в вопросах финансовой безопасности. 10 сильнейших участников будут отобраны в состав команды Кыргызской Республики, которая представит страну на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в период с 10 по 14 октября 2022 года в г. Сочи. Также, организаторами предусмотрены призы для участников занявших призовые места по итогам тестирования – электронные книги, умные часы и внешние аккумуляторы.