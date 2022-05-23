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В Японии прошел концерт "Шелковый путь – мост культуры и дружбы"

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- Айжан Мамбеталиева
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Посольство Кыргызстана в Японии провело концерт "Шелковый путь – мост культуры и дружбы"

21 мая 2022 года посольство Кыргызстана в Японии в сотрудничестве с Агентством по делам культуры и концертной организацией "Min-on" провело концерт-ток-шоу "Шелковый путь – мост культуры и дружбы" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. Мероприятие прошло в общественном центре Акасака, город Минато (Токио).

В детской программе участникам была представлена презентация о Кыргызстане и концерт на национальных музыкальных инструментах с традиционными танцами. Самые юные и активные участники попробовали свои способности в исполнении кыргызского танца "Беш ыргай".

В вечерней программе состоялся культурный обмен профессора Университета Цукуба Тосинобу Усуяма с преподавателем Токийского Университета музыки Калыйман Уметбаевой и председателем кыргызско-японской ассоциации по культурному обмену Лео Тадагава.

С приветственными словами выступили советник посольства Эркин Атабеков, директор Агентства по делам культуры Хирохико Накахара, а также президент концертной организации "Min-on" Казуто Ито.

В завершении ток-шоу состоялся концерт в исполнении Уметбаевой Калыйман (комуз), Харука Хаякава (комуз), Масаси Като (комуз), Лео Тадагава (ооз комуз), Томоко Мицуиси (кото) и Руи Ямото (кыргызский танец).

Также в ходе мероприятия была организована выставка фотографии и декоративно-прикладного искусства.


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URL: https://www.vb.kg/418348
Теги:
искусство, музыка, посольство, Япония, культура
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