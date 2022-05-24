За нарушение прав блогера Жолболдуевой наказаны сотрудники Баткенского РОВД

По требованию омбудсмена за нарушение прав блогера Батмакан Жолболдуевой наказаны 17 сотрудников Баткенского РОВД.

Дело о смерти журналистки информационного агентства АКИпресс Арзыгуль Галымбетовой находится на контроле у омбудсмена с момента получения данной информации.

Действия, предпринятые аппаратом омбудсмена по делу Б. Жолболдуевой, задержанной по подозрению в смерти Галымбетовой:

\ Когда Батмакан Жолболдуеву доставили в изолятор временного содержания Баткенского РОВД, Уполномоченный представитель омбудсмена в Баткенской области 28 марта 2022 года встретился с Жолболдуевой. В ходе беседы она пожаловалась на незаконное задержание милицией, поскольку задержали ее без повестки в городе Раззаков и доставили в город Баткен. 5 апреля уполномоченный представитель омбудсмена в Баткенской области посетил Б. Жолболдуеву во второй раз, тогда она сообщила, что не имеет претензий к руководству ИВС и к условиям содержания. 13 апреля 2022 года Жолболдуева решением Баткенского областного суда была переведена в СИЗО №53 г. Жалал-Абад. На следующий день, 14 апреля, уполномоченный представитель омбудсмена в Жалал-Абадской встретилась с Батмакан Жолболдуевой. В ходе встречи стало известно, что она перерезала себе вены из-за грубого обращение и морального давления на нее со стороны сотрудников ИВС Баткенской области. В связи с чем, она написала заявление, в котором указала, что подвергалась жестокому обращению и запугиванию со стороны начальника и сотрудников изолятора временного содержания Баткенского областного управления внутренних дел. Омбудсмен Атыр Абдрахматова направила официальное письмо в Генеральную прокуратуру КР с требованием привлечь к ответственности сотрудников изолятора временного содержания ОВД Баткенской области. В письме, направленного прокурору Баткенской области, были указаны требования, которые должны были учитывать при рассмотрении санкции об избрании меры пресечения. В частности, должно было быть зафиксировано, что у Джолболдуевой двое несовершеннолетних детей, что она ранее не судимая, а также о не соблюдении правил ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Подчеркнем, что в ответе генеральной прокуратуры на невыполнение данного требования нет обоснования. По требованию омбудсмена о принятии мер в отношении сотрудников изолятора временного содержания Баткенского РОВД, Прокуратура Баткенского района внесла предложение начальнику Баткенского РОВД об устранении нарушений. Отделом внутренних расследований Баткенского РОВД проведено служебное расследование, по результатам которого 11 сотрудникам Баткенского РОВД объявлен выговор, 5 сотрудникам объявлен строгий выговор, а начальник Службы общественной безопасности Баткенского РОВД, заместитель начальника дежурной части и изолятора временного содержания привлечен к дисциплинарной ответственности "увольнение с понижением в должности".

Напомним, 25 марта этого года баткенская журналистка Арзыгуль Галымбетова обратилась с жалобой в милицию на автора ютуб-канала "Батма-бат" Батмакан Жолдубаеву, которую она обвинила в клевете. В тот же день Галымбетова обратилась в больницу с недомоганием, где позже скончалась. По данному случаю было возбуждено уголовное дело в отношении Батмакан Жолдубаевой по статье 127 УК КР ("Причинение смерти по неосторожности").