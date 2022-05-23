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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Чудо с белыми усами

Фонд помощи животным и "Вечерний Бишкек" ищут дом для симпатичного котенка. Малыша, которого вы видите на фотографии, нашли на улице с травмированной лапкой. Рану вылечили, но вот внутрисуставной перелом собрать, увы, невозможно. Поэтому у котика осталась небольшая хромота, однако это совсем не мешает малышу шустро бегать и постоянно играть. Животное уже привито от инфекционных заболеваний. Прекрасно знает лоток. Ест корм для котят. Из-за хромоты отдают котенка только людям, живущим в квартире. На новое место жительства котенка привезут. Звоните по номеру: 0(709)784-537.

Пристраиваются подружки

В связи со смертью хозяйки пристраиваются две кошечки. Красавицам 9-10 месяцев. Животные привиты и стерилизованы. Обращайтесь по телефону: 0(779)773-164.

Косолапый мишка

Нужен дом и любящий хозяин для щеночка среднего размера, похожего на косолапого мишку. Этого песика нашли на трассе – он сидел на обочине рядом со сбитой матерью. Парнишке сейчас четыре с половиной месяца. Весит щенок 3,4 килограмма. Животное осмотрел ветеринар. Щенку почистили ушки, обработали от внутренних и внешних паразитов. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Спокойное создание

"Добрые руки" и vb.kg ищут человека, который станет заботливым хозяином щенку, которого вы видите на фото ниже. Это девочка. Собачке сейчас три с половиной месяца. Животное здоровое, обработанное от блох и глистов, привитое от инфекционных заболеваний. По характеру это спокойное существо, но способное при необходимости лаять на чужих. В возрасте семи месяцев собачку нужно будет стерилизовать. Все хлопоты по этой операции фонд берет на себя. Привезут собаку к вам домой. 0(709)784-537.

Познакомьтесь с Джеком!

А этого малыша зовут Джек. Перед вами верный, очень дружелюбный пес, хороший охранник. Животному десять месяцев. Небольшой звоночек. Захотите познакомиться с ним поближе, звоните: 0(550)223-389.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/418356
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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