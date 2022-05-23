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На КПП "Ак-Жол-автодорожный" и "Ак-Тилек-автодорожный" нет очередей

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 23 мая пункты пропуска "Ак-Жол-автодорожный" и "Ак-Тилек-автодорожный" функционируют в штатном режиме. В пунктах пропуска отсутствуют скопления и очереди.

В ведомстве сообщается, что распространяемое в Интернете видео о якобы очередях на пункте пропуска "Ак-Жол- автодорожный" снято на территории Казахстана.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что в настоящее время через данный пункт пропуска пересекает госграницу чуть более 9 тысяч человек, что в несколько раз меньше пропускной способности КПП. Таким образом отсутствуют предпосылки для очередей.

В пункте пропуска "Ак-Жол- автодорожный" созданы все условия для граждан, пересекающих госграницу, в том числе функционирует комната матери и ребенка, имеется зал ожидания, открыты уборные.

Относительно видео о скоплении машин при въезде на пункт пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" сообщаем, что данное видео старое.

По состоянию на 13 часов 23 мая скопление грузовых автомашин в пункте пропуска отсутствует.

Очередь из порожнего грузового автотранспорта зафиксирована на КПП "Кен-Булун автодорожный" и составляет около 90 автомашин. Но в данное время поток транспортных средств перенаправляется в другие пункты пропуска.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан уточнять информацию о пунктах пропуска в пограничном ведомстве, а не распространять фейковые публикации.


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URL: https://www.vb.kg/418359
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, Кыргызстан
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