Бельгия первой в мире ввела карантин для заболевших обезьяньей оспой

В Бельгии ввели 21-дневный карантин для людей, заболевших оспой обезьян. Об этом сообщает HLN со ссылкой на министра здравоохранения страны Франка Ванденбрука.

По словам Ванденбрука, зараженные должны находиться в изоляции, пока у них не заживут язвы. Контактировавшим с больными уходить на карантин не нужно, но им рекомендовано наблюдать за своим состоянием в течение трех недель.

Первый случай заражения обезьяньей оспой был зафиксирован в Бельгии 20 мая. Вскоре в стране выявили еще три случая заболевания.

По данным ВОЗ на 21 мая в мире было обнаружено 92 случая заражения оспой обезьян. Больше всего заболевших (от 21 до 30 человек) оказалось в Португалии, Испании и Великобритании. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США. В России оспы обезьян пока нет.

Вакцины от обезьяньей оспы нет. Для профилактики применяется вакцина от натуральной оспы.