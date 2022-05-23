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Бельгия первой в мире ввела карантин для заболевших обезьяньей оспой

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- Анастасия Карелина
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В Бельгии ввели 21-дневный карантин для людей, заболевших оспой обезьян. Об этом сообщает HLN со ссылкой на министра здравоохранения страны Франка Ванденбрука.

По словам Ванденбрука, зараженные должны находиться в изоляции, пока у них не заживут язвы. Контактировавшим с больными уходить на карантин не нужно, но им рекомендовано наблюдать за своим состоянием в течение трех недель.

Первый случай заражения обезьяньей оспой был зафиксирован в Бельгии 20 мая. Вскоре в стране выявили еще три случая заболевания.

По данным ВОЗ на 21 мая в мире было обнаружено 92 случая заражения оспой обезьян. Больше всего заболевших (от 21 до 30 человек) оказалось в Португалии, Испании и Великобритании. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США. В России оспы обезьян пока нет.

Вакцины от обезьяньей оспы нет. Для профилактики применяется вакцина от натуральной оспы.


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URL: https://www.vb.kg/418360
Теги:
Великобритания, эпидемия, в мире
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