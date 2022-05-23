Фанат Индианы Джонса нашел в Великобритании золотой клад I века

Археолог-любитель и фанат Индианы Джонса 31-летний Джордж Риджуэй недалеко от английского Ипсуича нашел клад из 748 золотых и серебряных монет I века. Об этом пишет BBC.

Осенью 2019 года Джордж Риджуэй после изучения карт Google Earth заинтересовался полем рядом с Ипсуичем. Мужчина взял металлоискатель и поехал туда.

"Я нашел две римские броши, а затем серебряный денарий Юлия Цезаря, датируемый 46-47 годами до нашей эры. Примерно через два часа я нашел еще 180 монет. Это было сногсшибательно", - рассказывает археолог-любитель.

Чем дольше Риджуэй копал, тем больше было находок. Мужчина обнаружил черепки разбитого горшка и еще десятки монет. Вероятно, их положили в один тайник.

Риджуэй рассказал о кладе профессиональным археологам. Вместе с ними за три месяца фанат Индианы Джонса поднял на поверхность весь клад. Это 748 редких монет. Джордж полагает, что где-то рядом с сокровищами находилось древнее поселение и теперь он попытается его отыскать.

В настоящий момент стоимость находки оценивает Британский музей.