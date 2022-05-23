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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за нехватки детских смесей

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- Асия Канаева
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. Об этом пишет РИА Новости.

"Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте города.

Мэр также пообещал матерям и семьям сделать "все, что в его силах", чтобы помочь им в этот сложный период.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы молочных смесей для новорожденных.

Нынешний дефицит оценивают в 40-50 процентов от потребностей американского рынка. Он образовался после закрытия производственной линии компании Abbott - одного из крупнейших поставщиков детских смесей в США, которую регулирующие органы заподозрили в заражении болезнетворными бактериями.

Как уточнил экономический советник Белого дома Брайан Диз, возобновить производство планируется примерно через месяц. Чиновник также пообещал заняться демонополизацией рынка детского питания, который сейчас на 90 процентов контролируется тремя компаниями.


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URL: https://www.vb.kg/418368
Теги:
дети, США, в мире
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