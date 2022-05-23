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31-летний "Запорожец" без пробега продают в России за миллион рублей

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- Жан Алиев
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С момента производства раритетный автомобиль сменил двух владельцев. Об этом сообщает Motor.ru.

Сообщается, что на сайте Авто.ру в Казани выставили на продажу белый ЗАЗ-968М образца 1991 года. Более чем за 30 лет эксплуатации "Запорожец" сменил двух владельцев, которые проехали на автомобиле всего 616 километров. За идеально сохранившуюся машину продавец планирует получить миллион рублей. Если на машину найдется покупатель, представленная модель станет одним из самых дорогих "Запорожцев", купленных когда-либо в России.


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URL: https://www.vb.kg/418370
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