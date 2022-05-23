Явный фаворит. В финале Лиги Конференций эксперты ставят на Рому

В столице Албании Тирана 25 мая состоится первый финал Лиги конференций УЕФА. Встретятся итальянский Рома и голландский Фейеноорд. Начали команды борьбу с квалификации, из подгрупп обе вышли с первого места, последние полуфинальные матчи прошли 5 мая. Проследим их путь к финалу, историю личных встреч, и посмотрим, какой прогноз дают на финал.

Как пробился в финал римский клуб

В 1/8 финала Рома обыграла нидерландский клуб Витесс, общий счет двух встреч 2:1. Затем с общим счетом 5:2 был пройден норвежский клуб Буде-Глимт. В полуфинале команда Жозе Моуриньо встречалась с английским Лестер Сити. В первом матче на выезде римляне сыграли с ним вничью 1:1, а в домашнем матче гол Тэмми Абрахама, забитый им в самом начале первого тайма, принес команде победу и выход в финал.

Путь к финалу ЛК Фейеноорда

Подопечные Арне Слота в 1\8 финала разгромили белградский Партизан, общий счет поединка 8:3. В четвертьфинале Фейеноорд в домашнем матче довольствовался ничьей во встрече с пражской Славией (3:3), но затем в гостях одержал уверенную победу со счетом 3:1. В полуфинале в первом домашнем матче с французским Марселем нидерландцы добились победы со счетом 3:2, а в ответном матче довольствовались нулевой ничьей, что позволило Фейеноорду выйти в финал.

История личных встреч Рома - Фейеноорд

Ранее, в турнирах УЕФА, эти команды уже встречались. Так, в 1/16 Лиги Европы сезона 2014/2015 победу одержала Рома, общий счет матча 3:2. Нужно сказать, что Рома вообще против нидерландских команд играет успешно, ни разу не проиграв в последних семи встречах. Фейеноорд против итальянских команд играет такого результата не показывает. Побед и поражений здесь поровну, по пять, четыре встречи закончились вничью.

Финал Рома - Фейеноорд – на кого ставить?

Все специалисты в первом финале Кубка конфедераций отдают предпочтение Роме, как единственному клубу, принимавшему участие в финалах всех трех европейских кубков. Лучшие букмекеры и проверенные капперы Телеграм предлагают такие коэффициенты на предстоящий финал:

на победу Ромы – 2,2-2.3; на победу Фейеноорда – 3,15-3,3; на ничью в основное время – 3,4-3,7.

До начала матча время еще есть, и коэффициенты могут несколько измениться. Но фаворит финала, думаем, уже определился.