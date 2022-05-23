Непредсказуемый финал в Париже. Кто выиграет Лигу Чемпионов?

Финал Лиги чемпионов, который должен был проходить в России, по причине всем известных событий был решением УЕФА перенесен в столицу Франции, и будет проходить на стадионе Стад де Франс 28 мая.

Финалистов определили полуфиналы, проходившие в первых числах мая. Первым играл Ливерпуль, который, имея в запасе победу в домашнем матче, выиграл и в гостях у испанского Вильярреала. А через день Реал, возглавляемый Карло Анчелотти, после поражения в гостях от Манчестер Сити со счетом 3:4, в домашнем матче вырвал победу в дополнительное время со счетом 3:1.

Нужно сказать, что специалисты ранее не рассматривали эти команды в качестве участников финального матча.

Как команды шли к полуфиналу

Подопечные Карло Анчелотти, заняв первое место в группе D, в первом матче финальной стадии турнира встречались с французским клубом Пари Сен-Жермен. Проиграв первый матч в гостях 0:1, Реал в домашнем матче одержал уверенную победу со счетом 3:1. В следующие соперники ему достался английский Челси. Первый матч принес победу дома "сливочным" со счетом 2:0. За счет этого перевеса в два мяча Реал по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

Ливерпулю после выхода из группы С, где он занял первое место, в соперники достался Интер. Уверенно выиграв дома со счетом 2:0, команда Юргена Клоппа в ответном матче уступила 0:1. Этого хватило, чтобы пройти в четвертьфинал, где их ждала португальская Бенфика. Выиграв первый матч дома со счетом 3:1, англичане затем довольствовались ничьей 3:3 в ответном матче, что позволили им выйти в полуфинал.

Результаты личных встреч финалистов Кубка чемпионов

В финале Кубка чемпионов команды встречались два раза – в 1981 году и в 2018. В 1981 Ливерпуль одолел Реал в Париже, завоевав Кубок европейских чемпионов. А в 2018 в Киеве успех сопутствовал Реалу, который третий раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Если брать еврокубки в целом, то соперники встречались восемь раз. Здесь четыре победы у Реала и три у Ливерпуля, разница мячей 10:8 в пользу команды из Мадрида.

Какие прогнозы на предстоящий финал

Линия букмекеров давно открыта, предлагаемые коэффициенты ставок подтверждают мнение специалистов, отдающих предпочтение Ливерпулю. Разбросы коэффициентов бывают довольно существенные. У капперов, которые предлагают прогнозы на спорт Телеграм, коэффициенты тоже различаются – на победу Ливерпуля от 1,5 до 2,0, на победу Реала от 2,65 до 4,0. Ничья в основное время предлагается с коэффициентами 3,5-3,65.

Будем следить за изменением этих котировок, время до матча еще достаточно много.