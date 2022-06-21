Зафер Динчер: Прожив 18 лет в Кыргызстане, я не чувствую себя иностранцем

Известный турецкий фотограф Зафер Динчер почти 20 лет прожил в Кыргызстане. Его пригласили работать в турецком лицее учителем. Он прославился на весь Кыргызстан своими фотографиями "Краснощекий мальчик", "Гора Сулайман-Тоо в четыре сезона", а фотоснимок "Улак" была выбрана фотографией дня на мировой платформе National Geographic. За годы пребывания в нашей стране у Зафера родились двое детей, старший родился в Таласе, другой - в Оше. Фотограф в совершенстве владеет, помимо турецкого и английского, кыргызским языком. В преддверии своего отъезда в США он дал нашему изданию vb.kg интервью.

- Вы почти 20 лет проработали в Кыргызстане, с какими чувствами покидаете нашу страну?

- Прожив 18 лет в Кыргызстане, я не чувствую себя иностранцем. Возможно, в какой-то степени Кыргызстан стал ближе, чем моя родная страна Турция.

- О чем будете скучать вдали от Кыргызстана?

- Конечно, в первую очередь я буду скучать по людям, мне посчастливилось подружиться с очень хорошими людьми. Вдали мне будет не хватать природы Кыргызстана. Конечно, в других странах тоже есть красивые места. Но жизнь кочевого народа на лоне величественных гор - это совсем другое. Невозможно забыть вкус курута и кумыса. Конечно, можно в других местах употреблять данный национальный напиток, но пить его на джайлоо - это совсем другие ощущения.

- Ваши двое детей родились в Кыргызстане, если они в будущем захотят вернуться, вы не будете против?

- Я буду только рад, если мои дети захотят вернуться в Кыргызстан, возможно, в будущем мы приедем вместе.

- Расскажите историю одной фотографии.

У меня много друзей кыргызстанцев фотографов, которые снимают отличные кадры. Думаю, мои работы отличились тем, что я снимал процесс зрелищной игры улак. 13 лет я прожил на юге Кыргызстана, и там очень популярна данная игра. Ее часто путают с кок-бору. В улак играют большое количество людей, и в нее играют в зимний период, потому что лошади более выносливы в холодное время года и местные жители не заняты сельскохозяйственными работами. Много времени уходит на дорогу до местности, где проходят эти игры, и бывало такое, что, пока доберешься до места, игра уже заканчивалась. Снимал на камеру во время холодов, снега и дождей. Чтобы снять хороший кадр, фотографу иногда нужно лечь на землю, а там грязь. Пожалуй, что меня смущает в этой игре, так это то, что лошади мучаются. Но это игра настоящих джигитов и часть культуры кыргызов. Моя работа "Улак" была выбрана фотографией дня на сайте National Geographic. Я очень горд, что внес свой вклад, в популяризации Кыргызстана на весь мир через свои фотографии.

- Расскажите, пожалуйста, чем вы будете заниматься в США?

- Я по профессии учитель, но многие запомнили меня как фотографа. В Америке я буду работать в учебном заведении.

- Многие воспринимают вас как кыргыза. Вы согласны с таким мнением?

- Я согласен, и мне это льстит. Благодаря фотоделу я объехал многие ближние и дальние районы, где меня с теплом встречали. Я увидел настоящую жизнь и культуру кыргызов. Когда приезжают гости из других стран, я советую повидать как можно больше мест, потому что кыргызы очень гостеприимный народ. В Кыргызстане никогда не останешься голодным и всегда есть место, где тебе откроют дверь, где ты сможешь переночевать.

- В вашей фотоколлекции множество красивых фотографий Кыргызстана. Планируете ли вы за рубежем, в частности в Америке, провести свою персональную выставку?

- Сейчас я веду переговоры с ребятами из Кыргызстана, которые живут в США. Конечно, мне будет тоже не так легко привыкать к новой стране и системе. Думаю, потребуется где-то год, чтобы я смог адаптироваться к американской жизни. Но сейчас уже планируем проведение выставки.

- Чтобы вы пожелали кыргызстанцам?

- Кыргызстан небольшое государство, и Бог наградил ее природными богатствами. Но человек не ценит то, что имеет, и есть много отдаленных красивых мест, где мне посчастливилось побывать. Главное для человека - это здоровье, чистый воздух, красивая природа, и хочется, чтобы все это было передано без порчи следующему поколению. У Кыргызстана есть большой потенциал развиваться за счет туризма, а для этого нужно сохранить природу и экологию. Пусть кыргызстанцы не забывают, в каком чудесном месте они живут, и сохранят свои природные и культурные богатства.