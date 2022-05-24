Кыргызские и финские бизнесмены впервые обсудили возможность сотрудничества

Вчера, 23 мая, в Бишкеке прошла кыргызско-финская бизнес-встреча, участие в которой приняли представители как государственных, так и бизнес-структур республики в сфере промышленности, фармацевтики, строительства и водного сектора. Об этом сообщает МИД.

В ходе мероприятия проведены В2В и В2G встречи, в рамках которых стороны обменялись мнениями о возможных путях развития сотрудничества.

Отмечено, что с финской стороной мероприятие такого формата проводится в первый раз. По его итогам стороны сошлись во мнении о необходимости расширения сфер сотрудничества, направленных на развитие туризма, увеличение товарооборота двух стран, повышение потенциала отечественного бизнеса и создание совместных предприятий.