БГДТ покажет спектакли к Международному Дню защиты детей

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева к Международному Дню защиты детей представит публике спектакли "Любопытный слоненок" и "Чиполлино".

28 и 29 мая на сцене БГДТ юные зрители смогут посмотреть спектакль "Любопытный слоненок", созданный по произведению Редьярда Киплинга. А 1 июня вниманию маленьких театралов покажут представление "Чиполлино". Спектакль поставлен по пьесе Андрея Аверьянова, основанной на знаменитом произведении Джанни Родари.

Обе поучительные и добрые истории поставил в БГДТ народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов. Костюмы для героев сказок создавала Зухра Мукамбетова, сценографией спектаклей занимался заслуженный деятель культуры Кыргызстана Юлдаш Нурматов, танцы ставил заслуженный деятель культуры Кыргызстана Сергей Стрельцов. Звучит в спектаклях-сказках музыка талантливого бишкекского композитора Александра Юртаева.