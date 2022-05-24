Погода
$ 79.45 - 80.45
€ 84.00 - 85.00

БГДТ покажет спектакли к Международному Дню защиты детей

216  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева к Международному Дню защиты детей представит публике спектакли "Любопытный слоненок" и "Чиполлино".

28 и 29 мая на сцене БГДТ юные зрители смогут посмотреть спектакль "Любопытный слоненок", созданный по произведению Редьярда Киплинга. А 1 июня вниманию маленьких театралов покажут представление "Чиполлино". Спектакль поставлен по пьесе Андрея Аверьянова, основанной на знаменитом произведении Джанни Родари.

Обе поучительные и добрые истории поставил в БГДТ народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов. Костюмы для героев сказок создавала Зухра Мукамбетова, сценографией спектаклей занимался заслуженный деятель культуры Кыргызстана Юлдаш Нурматов, танцы ставил заслуженный деятель культуры Кыргызстана Сергей Стрельцов. Звучит в спектаклях-сказках музыка талантливого бишкекского композитора Александра Юртаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418386
Теги:
дети, театр, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  