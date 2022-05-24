Похищенные награды переданы семье покойного сотрудника ГСИН

Ветераны Службы исполнения наказаний совместно с сотрудниками Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН провели панихиду в память о покойном подполковнике Максате Турпанбаеве.

Были прочитаны молитвы из Корана, к могиле офицера возложен венок, а членам его семьи переданы ранее похищенные в результате криминального проникновения в дом Турпанбаева его медали и знаки отличия.

В результате расследования правоохранительными органами украденные оригинальные награды так и не нашли. Однако благодаря настойчивости коллег Турпанбаева дубликаты были все же восстановлены и вручены его семье.

Родственники покойного выразили большую благодарность председателю СИН генерал-майору Аскату Эгембердиеву за помощь в восстановлении этих реликвий.