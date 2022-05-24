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Похищенные награды переданы семье покойного сотрудника ГСИН

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- Айжан Мамбеталиева
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Ветераны Службы исполнения наказаний совместно с сотрудниками Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН провели панихиду в память о покойном подполковнике Максате Турпанбаеве.

Были прочитаны молитвы из Корана, к могиле офицера возложен венок, а членам его семьи переданы ранее похищенные в результате криминального проникновения в дом Турпанбаева его медали и знаки отличия.

В результате расследования правоохранительными органами украденные оригинальные награды так и не нашли. Однако благодаря настойчивости коллег Турпанбаева дубликаты были все же восстановлены и вручены его семье.

Родственники покойного выразили большую благодарность председателю СИН генерал-майору Аскату Эгембердиеву за помощь в восстановлении этих реликвий.


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URL: https://www.vb.kg/418396
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, медаль
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