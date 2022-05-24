В Лебединовке задержали наркокурьеров

В Чуйской области сотрудники милиции задержали наркокурьеров, в их числе гражданин Пакистана, сообщила пресс-служба МВД.

"11 мая в 21.00 в селе Лебединовка на заправке сотрудники СБНОН остановили автомашину Kia Morning под управлением 35-летнего Х.О. При личном досмотре он добровольно выдал 0,9 грамма марихуаны. Кроме водителя, в салоне находились трое пассажиров. На заднем сидении обнаружили матерчатый рюкзак, в котором находился пакет с гашишем весом 953,69 грамма", - поясняют в ведомстве

Задержанных передали в следственную службу Аламединского РОВД. Суд взял их под стражу на месяц.

"Проверяя телефон одного из подозреваемых, оперативники нашли переписку в WhatsApp с гражданином Пакистана по прозвищу Хан, который сбывал синтетические наркотики в Бишкеке. 31-летнего подозреваемого задержали в микрорайоне "Асанбай". При личном досмотре у него обнаружили 3 грамма гашиша, 3 грамма "солей", таблетку розового цвета в форме сердца, складной нож, телефон с перепиской с клиентами, реквизитами интернет-магазинов и чеками оплаты наркотиков", - отмечается в сообщении.

Задержанного, как и его подельников, передали в следственную службу ОВД Аламединского района. Расследование продолжается.