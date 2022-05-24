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Медресе Свердловского района оштрафовали на 82 тысячи сомов

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- Алина Мамаева
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В Свердловском районе состоялись рейды по проверке деятельности религиозных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятия проховодились совместно с представителями акимиата, МТУ района, РУВД, Государственной комиссии по делам религии, ЦГСЭН.

"Основная задача рейдовых мероприятий – это проверка правоустанавливающих и разрешительных документов на ведение религиозной деятельности, а также общее санитарное состояние. При проверке медресе основное внимание уделялось на численный состав обучающихся детей, на качественный состав учителей, наличие разрешения родителей, санитарное состояние и разрешительные документы", - говорится в сообщении.

По итогам рейдовых мероприятий составлено 23 акта и 14 протоколов на общую сумму 82 тысячи сомов.

Также в ходе проверки медресе выявили 4 несовершеннолетних детей, находящихся без согласия законных представителей, которые были переданы сотрудникам ОПСД УСР Свердловского района для дальнейшей работы.


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URL: https://www.vb.kg/418398
Теги:
мэрия, рейд, Свердловский район, Бишкек
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