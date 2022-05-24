Погода
$ 79.45 - 80.45
€ 84.00 - 85.00

В Кыргызстане меняют пошлины на энерго-ресурсоэффективные технологии

38  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начаты работы по пересмотру таможенных пошлин и отмены НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии на территории КР, отвечающие нормам и требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

Эту работу инициировали и проводят Юнисон Групп в составе Зеленого Альянса при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".

Согласно данным инициаторов изменений, статьями 284 и 297 Налогового кодекса в КР, введенных в действие от 1 января 2022 года, поставка технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности освобождены от уплаты НДС. Однако, в указанных статьях на данный момент отсутствуют четкие перечни, утверждаемые кабинетом министров.

"На данном этапе мы составляем перечень технологий с кодами ТН ВЭД и их технические спецификации для предложения рассмотрения кабинетом министров. В связи с этим мы просим все заинтересованные стороны оказать содействие в формировании наиболее полного перечня импортируемых ресурсоэффективных технологий и товаров для предоставления кабинету министров." - поясняют в "ЮНИСОН групп".

Свои предложения по изменениям можно направить на электронный адрес office@unisongroup.org до 30 мая 2022 года,


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418399
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  