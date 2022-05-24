В Кыргызстане меняют пошлины на энерго-ресурсоэффективные технологии

Начаты работы по пересмотру таможенных пошлин и отмены НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии на территории КР, отвечающие нормам и требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

Эту работу инициировали и проводят Юнисон Групп в составе Зеленого Альянса при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".

Согласно данным инициаторов изменений, статьями 284 и 297 Налогового кодекса в КР, введенных в действие от 1 января 2022 года, поставка технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности освобождены от уплаты НДС. Однако, в указанных статьях на данный момент отсутствуют четкие перечни, утверждаемые кабинетом министров.

"На данном этапе мы составляем перечень технологий с кодами ТН ВЭД и их технические спецификации для предложения рассмотрения кабинетом министров. В связи с этим мы просим все заинтересованные стороны оказать содействие в формировании наиболее полного перечня импортируемых ресурсоэффективных технологий и товаров для предоставления кабинету министров." - поясняют в "ЮНИСОН групп".

Свои предложения по изменениям можно направить на электронный адрес office@unisongroup.org до 30 мая 2022 года,