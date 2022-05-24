Искусственный интеллект впервые разгадал кроссворд быстрее человека

Искусственный интеллект Berkeley Crossword Solver Университета Беркли впервые обошел человека на Американском турнире по разгадыванию кроссвордов. Об этом пишет bair.berkeley.edu.

Алгоритм без ошибок решает 81,7 процента головоломок, не путает и не пропускает буквы. Этот результат на четверть лучше, чем у алгоритма-предшественника.

Berkeley Crossword Solver обучался на 6,4 миллиона пар вопросов-ответов. Вначале алгоритм генерирует все возможные варианты ответов на вопрос, затем отсеивает их с учетом ограничений: количества букв и необходимых пересечений.

Разгадывание кроссвордов - хорошая возможность потренировать языковые навыки искусственного интеллекта. Ему нужно понимать игру слов, обращаться к большой базе знаний и подбирать "пересекающиеся" варианты.

До Berkeley Crossword Solver самым успешными алгоритмами были Dr. Fill и Proverb. На турнирах они занимали 141 и 213 места.