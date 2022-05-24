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Искусственный интеллект впервые разгадал кроссворд быстрее человека

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- Асия Канаева
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Искусственный интеллект Berkeley Crossword Solver Университета Беркли впервые обошел человека на Американском турнире по разгадыванию кроссвордов. Об этом пишет bair.berkeley.edu.

Алгоритм без ошибок решает 81,7 процента головоломок, не путает и не пропускает буквы. Этот результат на четверть лучше, чем у алгоритма-предшественника.

Berkeley Crossword Solver обучался на 6,4 миллиона пар вопросов-ответов. Вначале алгоритм генерирует все возможные варианты ответов на вопрос, затем отсеивает их с учетом ограничений: количества букв и необходимых пересечений.

Разгадывание кроссвордов - хорошая возможность потренировать языковые навыки искусственного интеллекта. Ему нужно понимать игру слов, обращаться к большой базе знаний и подбирать "пересекающиеся" варианты.

До Berkeley Crossword Solver самым успешными алгоритмами были Dr. Fill и Proverb. На турнирах они занимали 141 и 213 места.


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URL: https://www.vb.kg/418403
Теги:
технологии, в мире
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