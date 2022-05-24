Погода
$ 79.45 - 80.45
€ 84.00 - 85.00

Мэрия столицы ждет горожан на фестивале спорта "Жеткинчек"

145  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Бишкек приглашает горожан и гостей столицы на фестиваль спорта "Жеткинчек", приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие будет проходить с 27 мая по 1 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Газпром по адресу: жилой массив "Арча Бешик", ул. Жайыл баатыр №66.

На фестивале представят виды спорта: мини футбол, таэквандо, греко-римская, вольная борьба, бокс и дзюдо.

В соревнованиях могут принять участие все желающие спортивные школы, спортсмены и дети, прошедшие регистрацию за день до соревнования у закреплённого тренера.

Фестиваль проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышения спортивного мастерства участников соревнований.

Также выявления лучших спортсменов и команд общеобразовательных учреждений города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418410
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  