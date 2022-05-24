Мэрия столицы ждет горожан на фестивале спорта "Жеткинчек"

Мэрия города Бишкек приглашает горожан и гостей столицы на фестиваль спорта "Жеткинчек", приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие будет проходить с 27 мая по 1 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Газпром по адресу: жилой массив "Арча Бешик", ул. Жайыл баатыр №66.

На фестивале представят виды спорта: мини футбол, таэквандо, греко-римская, вольная борьба, бокс и дзюдо.

В соревнованиях могут принять участие все желающие спортивные школы, спортсмены и дети, прошедшие регистрацию за день до соревнования у закреплённого тренера.

Фестиваль проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышения спортивного мастерства участников соревнований.

Также выявления лучших спортсменов и команд общеобразовательных учреждений города Бишкек.