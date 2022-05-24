На стройплощадке в Москве упал башенный кран, погиб кыргызстанец

Вчера 23 мая на стройплощадке в Новой Москве упал башенный кран, погиб кыргызстанец. Происшествие случилось на на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковское, пишут "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

МИД Кыргызстана сообщает, что погибший гражданин Кыргызстана Р.у.Н., 1999 года рождения. В связи с публикацией информации в СМИ сотрудник Консульского отдела посольства КР в России выехал на место обрушения.

Посольством направлены обращения в правоохранительные органы России и Государственную инспекцию труда Москвы для выяснения причин и обстоятельств гибели гражданина КР.

Посольством прорабатывается вопрос отправки тела умершего гражданина КР на Родину.

Данный инцидент взят на контроль Министерства иностранных дел КР.