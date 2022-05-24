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Глава МЦР сообщил о результатах расследования, касающегося паспортной мафии

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- Анастасия Карелина
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Глава Министерства цифрового развития Талантбек Иманов сообщил о промежуточных результатах расследования, касающегося паспортной мафии. Министр записал видео и разместил его на своей странице в социальной сети Facebook.

По заявлению министра была проведена проверка. В ее ходе установлено:

  1. по Узгенскому району утеряно паспортов ID в количестве одна тысяча шестьсот шестьдесят семь штук;
  2. общегражданских паспортов в количестве две тысячи сто одна штука;

Министерство цифрового развития совместно с ГКНБ провели инвентаризацию реестров недействительных паспортов за 2020-2021 годы, которые подлежали уничтожению.

По результатам проводимой инвентаризации в рамках расследуемого ГКНБ уголовного дела Министерством цифрового развития приняты следующие меры:

  1. освобожден от занимаемой должности специалист межрегионального отдела департамента (задержана в рамках уголовного дела ГКНБ КР);
  2. уволена заведующая Араванского района Ошской области. Она находится под домашним арестом в рамках расследуемого уголовного дела;
  3. объявлены дисциплинарные взыскания сотрудникам департамента;
  4. все руководители отделов департамента предупреждены о надлежащем исполнении своих функциональных обязанностей и усилении контроля за вверенным подразделением

Работа по данному вопросу будет вестись и дальше. Президент держит данный вопрос на контроле.


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URL: https://www.vb.kg/418416
Теги:
ГКНБ, паспорт, расследование
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