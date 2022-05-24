Глава МЦР сообщил о результатах расследования, касающегося паспортной мафии

Глава Министерства цифрового развития Талантбек Иманов сообщил о промежуточных результатах расследования, касающегося паспортной мафии. Министр записал видео и разместил его на своей странице в социальной сети Facebook.
По заявлению министра была проведена проверка. В ее ходе установлено:
Министерство цифрового развития совместно с ГКНБ провели инвентаризацию реестров недействительных паспортов за 2020-2021 годы, которые подлежали уничтожению.
По результатам проводимой инвентаризации в рамках расследуемого ГКНБ уголовного дела Министерством цифрового развития приняты следующие меры:
Работа по данному вопросу будет вестись и дальше. Президент держит данный вопрос на контроле.