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ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты

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- Дарья Таирова
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Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА Новости.

О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик.

По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина.

Как сообщили в середине апреля в российском Минздраве, представители ведомства обсудили с делегациями ДНР и ЛНР гуманитарное сотрудничество и оказание медицинской помощи населению республик, "в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией".


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URL: https://www.vb.kg/418417
Теги:
ВОЗ, военная операция в Украине
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