Первая АЭС в Казахстане может появиться в 2035 году

Первая атомная электростанция в Казахстане может появиться в 2035 году. Об этом стало известно во время круглого стола по обсуждению экономических аспектов строительства АЭС, который состоялся в Алматы. Об этом пишет Tengrinews.kz.

На сегодняшний день в мире эксплуатируется 441 атомная электростанция. Ими пользуются в 32 странах. Среди лидеров: США, Франция, Япония и Индия. В будущем первые АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бангладеш и Турции. Войти в этот список может и Казахстан.

"Период подготовительных работ составляет примерно пять лет: это разработка ТЭО и ПСД. Основной период строительства АЭС составляет около шести лет. Итого срок реализации проекта, предположительно, составит 10-11 лет с даты принятия решения. Ввод в эксплуатацию АЭС может состояться в 2035 году, если в течение следующего года мы определимся с поставщиком реактора и приступим к разработке ТЭО", - рассказал гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

Жантикин отметил, что при строительстве АЭС рассматривать нужно ядерные реакторы поколения III и III+. По его словам, это опробованные в мире, надежные технологии.

"В 2019 году мы получили предложения от шести ключевых производителей ядерно-энергетических технологий из Китая, США, Южной Кореи, Японии, России и Франции", - добавил Тимур Жантикин.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждалась возможность строительства АЭС в Алматинской области.