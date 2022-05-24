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Замглавы кабмина Эдиль Байсалов встретился с Эрнстом Акрамовым

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- Канат Кожоев
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов посетил Чуйскую объединенную областную больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В первую очередь он встретился с профессором, заведующим хирургического отделения Чуйской областной больницы, Героем Кыргызской Республики Эрнстом Акрамовым.

В ходе разговора Эдиль Байсалов справился о здоровье именитого хирурга, с удовлетворением отметив, что он находится в добром здравии, продолжает работать и делится богатым практическим опытом со своими молодыми коллегами.

Заместитель главы кабмина осмотрел хирургическое, терапевтическое и детское отделения, побеседовал с медицинским персоналом, выслушал их проблемы.

Главный врач Алмаз Назарбек уулу отметил необходимость проведения капитального ремонта в здании больницы, которое было построено еще в 1956 году.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что ряд больниц в стране расположены в старых зданиях, не соответствующих современным требованиям, в связи с чем кабмин работает над проектами по строительству новых многопрофильных клиник, где будут созданы все условия для работы медицинского персонала и лечения больных.

В свою очередь сотрудники больницы отметили, что настроены на работу и выразили благодарность руководству республики за недавнее повышение заработных плат.


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URL: https://www.vb.kg/418429
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан, больница, Эдиль Байсалов, Эрнст Акрамов
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